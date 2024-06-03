باقري كني من بيروت: لاتخاذ موقف موحد تجاه الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، أن العلاقات الإيرانية اللبنانية، هي مؤشر رئيسي على الاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، في العاصمة بيروت، أعلن باقري كني أنهما تناولا الحرب على قطاع غزة، ولاسيما العدوان على رفح.

وشددا على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، سعيا لاتخاذ موقف موحد تجاه الحرب في غزة.

وعقب اللقاء في مقر وزارة الخارجية اللبنانية، توجه باقري كني والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جولته الأولى كوزير للخارجية الإيرانية بالوكالة.