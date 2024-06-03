4 شهداء وعدد من الإصابات في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا وسط القطاع

فلسطين اليوم

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين3/6/2024م، أن طواقمه تمكنت من انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات في قصف "إسرائيلي" طال منزلاً وسط قطاع غزة.

وبحسب جهاز الدفاع المدني، فإن طواقمه انتشلت 4 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو نار بشارع العشرين في مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.