فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، اليوم الاثنين3/6/2024م، مشاهد من عملية استهداف جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وبينت السرايا في المقطع المصور الذي نشرته عبر قناتها في التليجرام، أن عملية الاستهداف كانت لمبنى يتمركز به مجموعة من جنود العدو بصاروخ "107" موجه وقذائف الهاون في وسط مخيم جباليا وجاءت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

ولا تزال المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية في قطاع غزة، تواصل معركة الدفاع عن ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة محاور التقدم باستهداف وقصف وقنص جنود العدو الاسرائيلي وتدمير آلياته العسكرية على امتداد ساحة المواجهة.

يشار إلى أن "أبو حمزة" الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قد أكد في كلمة مصورة السبت الماضي، أن المقاومة ما زالت بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه، وأن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة.

وفيما يلي المقطع المصور كاملاً: