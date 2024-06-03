الاحتلال يهدم منزلا ومنشأة زراعية ويجرف متنزها في بلدة عناتا

فلسطين اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عمليات هدم في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وقال نائب رئيس بلدية عناتا، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، يعود للمواطن محمد أحمد حلوة.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت منشأت زراعية تضم بركسا لتربية الماشية، وخلايا نحل، كما جرفت متنزها يعود لعائلة الفهيدات.

ورصدت محافظة القدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، 30 عملية هدم وتجريف منها: (9 عمليات هدم ذاتي قسري) و(20 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، إضافة إلى عملية تجريف.