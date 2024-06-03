"نتنياهو" يجتمع بـ"بن غفير" اليوم لإطلاعه على مقترح الصفقة

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الاثنين3/6/2024م ، إن " رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا وزير الامن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاجتماع اليوم للاطلاع على العرض الإسرائيلي لصفقة تبادل".

ووفقا للاعلام "الإسرائيلية"، فإن دعوة "نتنياهو" لبن غفير جاءت بعد أن هدد الأخير بحل الحكومة اذا وافق على الصفقة محاولا

ومساء أمس، هدد "بن غفير بحل الحكومة اذا وافقت على المقترح الأمريكي، قائلاً:" الصفقة تعني التخلي عن تدمير حماس فإذا ذهب نتنياهو بمسار هذه الصفقة فسنحل الحكومة".

بدوره، أعلن وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريش، رفضه ابرام صفقة التبادل، بحسب القناة 7 "الإسرائيلية".

وبينت القناة أن سموتريتش أوضح أنه يعارض إبرام صفقة ويواصل إجراء مشاورات بخصوص السيناريوهات المحتملة و يبحث مع حاخامات حزبه استمرار المشاركة بحكومة الطوارئ إذا أبرمت صفقة التبادل

يشار إلى أن الوزيران سموتريتش وبن غفير هما العائق أمام نتنياهو وحكومته في وقف الحرب وابرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بحسب الاعلام "الاسرائيلي".