الدفاع المدني ينتشل جثث 70 شهيدا في جباليا

فلسطين اليوم

انتشلت الطواقم الطبية المختصة التابعة لـ "الدفاع المدني" الفلسطيني في قطاع غزة، جثث 70 شهيدًا وعددًا كبيرًا من الجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي على جباليا، شمالي القطاع.

وقال جهاز الدفاع المدني في تصريح صحفي، صباح اليوم الإثنين، إنه انتشل 70 شهيدًا من جباليا بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وأكد أنهم ليسوا مؤهلين للقيام بالعمل الميداني خلال الحرب بسبب النقص الكبير في المعدات والآليات". مشددا على أن عددا كبيرا من جثث الشهداء لا يزال تحت الأنقاض ويحاولون الوصول إليها لتحديد هويتهم.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، بأن منطقة جباليا شمالي قطاع غزة لا تصلح للمعيشة. منوهًا إلى أن "قوات الاحتلال تعمدت استهداف جميع مناحي الحياة، وأن ما حصل في المنطقة يكافئ حربا كاملة".