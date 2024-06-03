الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في قرية جلبون شرق جنين

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلا من طابقين في قرية جلبون شرق جنين.

وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافتان، وهدمت منزل المواطن أنس حسين أسعد.

وأضاف أن المنزل مكون من طابقين وتبلغ مساحة كل واحد منهما 150 مترا مربعا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت مؤخرا بهدم 4 منازل، مجاورة لمنزل المواطن أسعد، إضافة إلى منزلين آخرين وسط القرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر أيار/ مايو المنصرم 47 عملية هدم في الضفة، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.