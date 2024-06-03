حزب الله يدمّر آلية عسكرية للاحتلال في جبل عداثر.. ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين، استهدافها آليةً عسكريةً إسرائيليةً في جبل عداثر، بالصواريخ الموجّهة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت المقاومة في بيان، أنّ الاستهداف تم بعد تعقّب قوات الاحتلال في جبل عداثر ومراقبتها، ورصد الآلية العسكرية المستهدَفة في المكان.

أما في كيان الاحتلال، فتحدثت وسائل إعلام عبرية عن اندلاع حريق في "جبل أدير" (جبل عداثر) في شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بعد سقوط عدد من الصواريخه التي اُطلقت من لبنان إلى المنطقة.

وأفاد الإعلام العبري بسقوط عددٍ من الصواريخ في منطقة "حورفيش" في الشمال، وسماع أصوات انفجارات في الجليل الغربي، مشيراً إلى دوي صفارات الإنذار في "ألكوش" و"حورفيش" و"متات".

وأضافت وسائل إعلام الاحتلال، أنّ القصف الذي استهدف الجولان، أسفر عن تضرّر نحو 10 آلاف دونم في المنطقة.

وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، فيديوهات توثّق عدداً من عملياتها ضدّ الاحتلال في الجولان السوري المحتل وشمالي فلسطين المحتلة.

وأظهرت مشاهد استهداف المقاومة الإسلامية مقرّ قيادة فرقة الجولان "210"، في الجولان المحتل، بصواريخ "الكاتيوشا".