"الأونروا": أكثر من مليون فلسطيني هجروا قسرا من رفح جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، اليوم الاثنين3/6/2024م " إن أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح".

وأضافت " الأونروا" في تصريح صحفي:" أن الآلاف ينزحون إلى مرافق متضررة ومدمرة في خان يونس والظروف لا يمكن وصفها".

​​​​ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.