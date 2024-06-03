شهيد وإصابات في قصف "إسرائيلي" شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين، صباح اليوم الاثنين3/6/2024م، شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مسجد الأبرار بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأكدت المصادر نقلاً عن الطواقم الطبية أن بعض الإصابات وصفت جراحها بالمتوسطة، فيما نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى ليوارى الثرى.

​​​​وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.