مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين صباح يوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عشرات المستوطنين الأقصى ضمن مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وتحت مسمى "سياحة"، اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال شهر أيار/ مايو الماضي.