وسط اشتباكات... قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عددا من المواطنين خلال اقتحامها أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس معززة بعدد من الآليات العسكرية، ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين المقاومين الذين استهدفوها بوابل من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جهاد المصري ومحمد خليفة أبو عرة بعد مداهمة منزليهما في عقابا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير أبو ضعيف وجلقموس والزبابدة في جنين، وسط مواجهات مع المواطنين تخللها إطلاق القنابل والرصاص، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال مداهمات واسعة في بلدة سنجل شمالا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات، ودهمت العديد من المنازل، واعتقلت كلا من مجاهد أحمد غفري، ونور محمد دار خليل، وحسن معاوية فقهاء.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل، ودهمت العديد من المنازل وأجرت فيها عمليات تفتيش، واعتقلت كلا من لؤي باسل شديد، ويوسف نايف العواودة، وإبراهيم عبد الهادي الشرحة، ومحمد الأطرش، وأسامة وليد البستنجي، ومؤيد أحمد المسالمة، وأحمد جمال عمرو.

كما اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل، ودارت مواجهات مع الأهالي تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد اقتحام بلدة حوسان (غربا).

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت الشقيقين قيس ومحمد قاسم شوشة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته.