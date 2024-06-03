القائد الخامنئي: عملية طوفان الأقصى المنطقة كانت بحاجة لها وأفشلت محاولات التطبيع مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين3/6/2024م، أن المنطقة كانت بحاجة لهجوم 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى جاءت في اللحظة المناسبة للمنطقة

وقال الخامنئي في الذكرى السنوية لوفاة الخميني :"إن عملية طوفان الأقصى جاءت في مرحلة حساسة وأفشلت محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة"، مؤكداً أن الكيان الصهيوني لم يحقق أيا من أهدافه بعد مرور 8 أشهر على طوفان الأقصى.

وأضاف:" الجيش الصهيوني غير قادر على حماية المجتمع اليهودي وانهزم أمام حماس وحزب الله وما نشهده اليوم هو أن القضية الفلسطينية تحولت إلى القضية الأولى في العالم"، مبيناً أن الهجوم الغاشم للنظام الصهيوني على غزة هو رد فعل هستيري على إفشال مخططاته للمنطقة.

وتابع قائد الثورة الإسلامية :"40ألف فلسطيني قتلوا في غزة وتلك هي الكلفة التي يدفعها الشعب الفلسطيني في طريق خلاصه وتحرير أرضه"، مشدداً على أن الفلسطينيون في طوفان الأقصى حاصروا حكومة الاحتلال الصهيوني ولم يعد لها أي طريق للنجاة

وأشار إلى أن مسألة فلسطين أصبحت الموضوع الأول في العالم، مؤكداً أن عملية طوفان الأقصى كانت ضرورية للمنطقة لأنه كان هناك مشروع أمريكي غربي لتغيير المعادلات

كما أكد أن طوفان الأقصى جاء في مرحلة حساسة أفشل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة، مشدداَ على أن طوفان الأقصى كان معجزة ومحددا لمصير الكيان الصهيوني ووضعه على طريق سينتهي بزواله

وبين السيد علي الخامنئي أن عملية طوفان الأقصى وجهت ضربة قاضية للكيان الصهيوني لا يمكن تعويض خسائرها، مؤضحاً أن أمريكا والدول الغربية تدعم الكيان الصهيوني ولكن الجميع يقرون أنه لا مجال لإنقاذ هذا الكيان من مأزقه في غزة