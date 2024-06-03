هل وافق مدرب ليفربول الجديد على بيع محمد صلاح؟

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام انجليزية، اليوم الاثنين3/6/2024م، "إن آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد لا يمانع بيع النجم المصري محمد صلاح في صيف 2024".

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، فقد اجتمع سلوت مع مسئولي ليفربول، لوضع خطة دعم الفريق في الموسم الجديد.

وأكد التقرير، أن سلوت يرحب بإمكانية استمرار محمد صلاح في الموسم المقبل، لكن لا يعتبره "عنصرا لا يُمس" ضمن صفوف الريدز.



وأوضح التقرير، أن سلوت أبلغ إدارة ليفربول، بأنه لا يمانع بيع صلاح إذا لم يجدد عقده، وذلك من أجل تحقيق استفادة مالية، وتفادي رحيله مجانا.



وأشار التقرير إلى أن سلوت يرغب في إعادة بناء فريق جديد لليفربول، والهبوط بمعدل أعمار اللاعبين، علما بأن صلاح يبلغ من العمر 31 عاما.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وسط أنباء متزايدة عن رغبة كبار الدوري السعودي في الحصول عليه.