شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على مدينة حلب شمالي سوريا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ طائرات الاحتلال شنّت عدواناً جوياً على مدينة حلب السورية، ليل الأحد-الإثنين، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأوضح البيان أنه "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 6/3/ 2024، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدّى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأظهرت مشاهد انتشرت حرائق في المكان المستهدف، كما أفيد عن سماع العديد من أصوات الانفجارات في المنطقة خلال القصف ما قد يشير إلى أنّ الهجوم نفّذ بأكثر من صاروخ.