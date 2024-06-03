المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالمسيرات مدينة حيفا المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت، فجر اليوم الإثنين، هدفاً إسرائيلياً حيوياً في مدينة حيفا وسط فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيرة.

وفجر أمس الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها هدفاً حيوياً في مدينة "إيلات"، المقامة على مدينة أم الرشراش، بالطائرات المسيرة.

وكانت المقاومة قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، استهدافها أيضاً هدفاً حيوياً في "إيلات"، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدةً أنّها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ومتوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

وفي الأسبوع الذي سبقه، أعلنت المقاومة في العراق، استهداف ميناء حيفا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الطائرات المسيرة.