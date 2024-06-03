بلينكن وغانتس يبحثان هاتفياً مقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً بعضو "كابينت الحرب" الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأحد، وبحث الطرفان المقترح الذي قدّمه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى "الإسرائيليين".

وخلال الاتصال، أكد بلينكن أنّ المقترح "سيعزّز المصالح الأمنية لإسرائيل"، موضحاً أنّ هذا الأمر يشمل "إمكان تحقيق الهدوء عند الحدود مع لبنان، على نحو يتيح للمستوطنين الإسرائيليين العودة إلى منطقة الشمال"، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية.

ورأى بلينكن أنّ الاقتراح من شأنه أن "يعزّز المصالح الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل"، بما في ذلك "تحفيز إمكان التكامل في المنطقة"، في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال.

وجدّد وزير الخارجية الأميركي خلال اتصاله بغانتس تأكيد دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على التزامها أمن "إسرائيل".