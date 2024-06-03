جيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية بحق المدنيين العزل في اليوم الـ241 للعدوان.

واستشهد 12 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت الصحة بغزة، استشهاد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس.

واستشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو خاطر في خان يونس جنوبي القطاع.

واستهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غربي مدينة رفح، بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالي المدينة جنوبي قطاع غزة.

واستشهد بعد منتصف الليلة، 6 من الأطفال والنساء وأصيب 15 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية بمستشفى شهداء الاقصى بدير البلح، بوصول 6 شهداء من الأطفال والنساء جراء استهداف الاحتلال منزلا مملوكا لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قالت مصادر محلية بالمخيم، إن عمليات البحث متواصلة لانتشال ضحايا من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

الى ذلك، نقلت طواقم الإسعاف مصابين للمستشفى الأوروبي بعد استهداف اسرائيلي قرب مفترق حيّ مصبح شمالي مدينة رفح.

واستهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأحد، منزلا لعائلة أبو نار في شارع "العشرين" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين.

​​​​وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.