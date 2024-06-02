مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر متمسكة بانسحاب "إسرائيل" من معبر رفح لإعادة تشغيله

فلسطين اليوم

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة نقلاً عن مصدر رفيع، أنّ وفود مصر والولايات المتحدة و"إسرائيل" اختتمت اجتماعها في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح.

وأضاف المصدر أنّ مصر متمسكة بموقفها بشأن انسحاب "إسرائيل" من الجانب الفلسطيني من معبر رفح لإعادة تشغيله.

كذلك، أشار إلى أنّ الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية "إسرائيل" الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد المصدر، تمسّك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات إلى القطاع يومياً، تشمل جميع المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.