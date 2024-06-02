موظفو إغاثة في غزة: وقف توزيع المكملات الغذائية يهدّد حياة نحو 3 آلاف طفل

فلسطين اليوم

أكّد موظفو إغاثة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ توقف توزيع المكملات الغذائية، يهدّد حياة أكثر من 3 آلاف طفل يعانون سوء تغذية حاداً، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

وفي تصريحٍ للصحيفة، قال الموظفون إنّ أطفال غزة "يموتون بسبب سوء التغذية"، كما أنّ عملية "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في رفح "تُضاعف خطر المجاعة".

وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس السبت، أنّ "أكثر من 4 من بين كل 5 أطفال، لم يأكلوا مدة يوم كامل، مرة واحدة على الأقل، خلال الأيام الثلاثة"، مشيرةً إلى أنّ هؤلاء الأطفال "دون سن الخامسة".

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قد أكّد، منذ يومين، أنّ حالة المجاعة بدأت تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مشيراً إلى أنّه منذ أكثر من 3 أسابيع يستنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظلّ شح المساعدات.

وفي السياق نفسه، حذّرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، أواخر أيار/مايو الماضي، من "مجاعة مفتعلة"، في قطاع غزة.