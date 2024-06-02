إعلام إسرائيلي: بينهم حالات خطرة.. إصابة 46 جندياً في قطاع غزة منذ يوم الخميس

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة 46 جندياً في قطاع غزة، منذ يوم الخميس، 4 منهم بحالة خطيرة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أقرت أمس السبت، بوقوع 20 ألف مصاب في "جيش" الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّ بين الجرحى 8298، صُنّفوا معوَّقين.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، العدد المرتفع من المصابين، خلال نحو 8 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بأنّه "رقم ذروة".

وبينما يتحدّث الإعلام الإسرائيلي وتقارير المستشفيات الإسرائيلية، عن أرقام كبيرة للإصابات، فإنّ "جيش" الاحتلال لا يعترف رسمياً بالأعداد الحقيقية، ضمن سياسة التعتيم على حجم خسائره.

وفي ظل استمرار معركة "طوفان الأقصى"، يرتفع عدد الخسائر المُعلنة في صفوف "جيش" الاحتلال، وعدد المصابين بين ضباط وجنود، ووصل إلى 3657 منذ بداية الحرب، بينهم 1843 أُصيبوا من جراء المعارك البرية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة عند مختلف محاور القتال، ولا سيما في رفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.