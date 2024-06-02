حزب الله يشن هجوماً بمسيّرات انقضاضية في الجولان

فلسطين اليوم

شن "حزب الله" صباح اليوم الأحد، هجومًا جويًّا بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة "يردن" في الجولان المحتل.

وقال "حزب الله" في بيانٍ له، إن الهجوم استهدف رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيل وجريح.

وفي وقتٍ سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى والمستوطنات الشمالية في الجولان السوري المحتل، تحسبًا لتسلل طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية.

وأطلقت صواريخ من لبنان باتجاه هدف عسكري "إسرائيلي" في الجليل الغربي، وسمع دوي انفجارات في بلدة كريات شمونة؛ دون الإبلاغ عن أي إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.

من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن 3 طائرات مسيّرة من لبنان اخترقت أجواء الشمال ولم تنجح الدفاعات الجوية في اعتراضها.

وشن جيش العدو "الإسرائيلي" هجمات على بلدات في جنوب لبنان، مدعيًا أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله. في المقابل، هاجم حزب الله مواقع عسكرية "إسرائيلية" في المنطقة الحدودية.