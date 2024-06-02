الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 80 صحافياً فلسطينياً منذ بداية الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ الاحتلال اعتقل 80 صحافياً منذ بدء الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 68 من الضفة الغربية والبقية من قطاع غزة.

كما استهدف الاحتلال الصحافيين في قطاع غزة، إذ استشهد 147 صحافياً منذ بداية الحرب.

وكانت لجنة حماية الصحافيين قد أكدت، في وقتٍ سابق، أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يُعدّ "أخطر صراع بالنسبة إلى الصحافيين منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات عام 1992".

ويستهدف الاحتلال في عدوانه الصحافيين الفلسطينيين وأماكن وجودهم، ومقارّ القنوات الإعلامية في القطاع.