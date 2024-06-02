تشييع جثمان الشهيد البيطار في أريحا

فلسطين اليوم

شيعت محافظة أريحا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد موسى البيطار (17 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أريحا الحكومي، وصولا إلى منزل عائلته، حيث تم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم حمله في مسيرة جنائزية على الأكتاف في شوارع مخيم عقبة جبر بعد أداء الصلاة عليه، باتجاه مقبرة عقبة جبر، حيث ووري الثرى.

واستُشهد محمد موسى بيطار الذي كان برفقة الشهيد حميدات، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس السبت بالمخيم.