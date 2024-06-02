"إسرائيل" تستمر في حرب الإبادة ضد غزة.. 60 شهيداً بـ 4 مجازر منذ أمس

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد 2 يونيو 2023، إحصائية أعداد الشهداء والإصابات إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 240 على التوالي.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و220 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الصحة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 36439 شهيداً و82627 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.