شهيدان بعدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد اليوم الأحد 2 يونيو 2024، مواطنان لبنانيان جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلهما في بلدة حولا، جنوب لبنان.

وأعلنت مصادر إعلامية لبنانية عن استشهاد الشقيقين علي ومحمد قاسم جراء الغارة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر لأن شهيدي بلدة حولا يعملان في رعي الماشية و يعودان يومياً إلى المنزل الذي يتضمن حظيرة للأغنام وإنتاج الالبان وأثناء عودتهما إلى المنزل استهدفتهما الطائرات الحربية المعادية

وأضافت المصادر ذاتها، أن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدات الناقورة، والضهيرة، ويارين وعيتا الشعب وتلة العويضة تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.