صحيفة فرنسية تكشف عن موعد تقديم مبابي لاعباً لريال مدريد

فلسطين اليوم

أعلنت صحيفة فرنسية اليوم الأحد 2 يونيو 2024، عن موعد تقديم ريال مدريد لنجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي، فق صفقة انتقال حر قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" أن إعلان النادي الملكي عن هذه الصفقة سيكون في يوم الاثنين المقبل.

يشار إلى أن الريال سينهي احتفالاته بلقب دوري الأبطال مساء اليوم الأحد في ملعب سانتياغو برنابيو.

الجديد بالذكر أن عقد كيليان مبابي ينتهي رفقة باريس سان جيرمان بـ 30 يونيو الجاري، بعد 7 سنوات قضاها من الفريق الفرنسي.