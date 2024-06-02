لازاريني: ملاجئ الأونروا في رفح فارغة وأوقفنا الرعاية والخدمات فيها

فلسطين اليوم

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليبي لازاريني، إن ملاجئ الوكالة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، مؤكدًا أن أكثر من مليون شخص نزحوا "بحثًا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا".

وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة إكس، "اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح جنوب قطاع غزة".

وأشارإلى أن "فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خانيونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة، استأنفنا العمليات في خان يونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا".