الإعلان عن بيت حانون ومخيم جباليا منطقتين منكوبتين

فلسطين اليوم

أعلن رئيس لجنة الطوارئ لبلديات شال قطاع غزة ناجي سرحان، اليوم الأحد 2 يونيو 2024، عن مخيم جباليا وبلدة بيت حانون منطقتين منكوبتين نظراً للدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتياحهما لمرات عديدة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد سرحان في تصريح صحفي، بأن جيش الاحتلال دمّر 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة، ناهيك عن تدمير 35 بئراً للمياه والمدراس ومرافق الأونروا ومجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة.

يواصل جيش الاحتلال مجازره الدموية لليوم الـ 240 على التوالي في قطاع غزة، مخلفاً عشرات الشهداء والإصابات والمفقودين ودماراً واسعاً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.