فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 2 يونيو 2023، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مشاهد عبر مقطع فيديو من إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية خلال معركة طوفان الأقصى، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتخوض سرايا القدس رفقة الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية معارك ضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال ترتكب أبشع المجازر وتسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.