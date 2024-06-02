استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في أريحا

فلسطين اليوم

استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم الأحد 2 يونيو 2024، متأثراً بإصابته أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الطفل محمد البيطار (17 عاماً) متأثرا بإصابته أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم عقبة جبر أمس، وأطلقت النار على طفلين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد أشرف وليد حميدات (16 عاماً)، وإصابة البيطار، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليه.

ونقلت قوات الاحتلال البيطار إلى إحدى مستشفياته في القدس، قبل الإعلان اليوم عن ارتقائه متأثرا بإصابته الحرجة.

وباستشهاد الطفل البيطار، يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 521 مواطناً بينهم 131 طفلاً، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.