فلسطين اليوم

توج ريال مدريد بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بفوزه نظيره على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما ليلة أمس على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وسجل داني كارفخال هدف التقدم للريال في الدقيقة 74 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس، ثم أضاف الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83، إذ تلقى تمريرة من جود بيلينغهام في عمق منطقة الجزاء، واستلم وصوب كرة أقصى يسار الحارس كوبيل.

اللقب هو السادس في آخر 11 موسما لريال مدريد ليعزز بالتالي رقمه القياسي بأكثر عدد من الألقاب في المسابقة القارية الأعرق (15 لقبا).

وعزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الفذ لريال مدريد رقمه القياسي بلقب خامس في المسابقة التي توج بها مرتين مع ميلان عامي 2003 و2007 قبل أن يضيف الآخرين مع ريال عامي 2014 في مروه الأول و2022 في مروره الثاني.

ولم يذق الريال طعم الهزيمة سوى مرتين في 55 مباراة خاضها هذا الموسم في كافة المسابقات، محققا ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.

وكانت مباراة اليوم الأخيرة للمخضرم الألماني توني كروس (34 عاما) مع الريال والذي أعلن أنه سيعتزل بعد نهاية كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده هذا الصيف.

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/YdcPlD74Hus" title="ملخص نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 | بوروسيا دورتموند وريال مدريد" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>