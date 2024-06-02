لابيد: رفض نتنياهو لمقترح الصفقة يعني "حكم بالإعدام" بحق "المختطفين"

فلسطين اليوم

قال زعيم المعارضة لدى الاحتلال "يائير لابيد"، اليوم الأحد، إن تراجع رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" عن الصفقة يعني حكماً بالإعدام بحق (المختطفين) في غزة.

وأشار "لابيد" تعقيباً على مقترح الرئيس الأميركي "جو بايدن" بشأن الهدنة في غزة، إلى أن التراجع عن الصفقة سيسبب أزمة ثقة مع الأميركيين والدول الوسيطة (في إشارة لمصر وقطر).

وكان "لابيد" قد حثّ نتنياهو أمس السبت، على الاستجابة لدعوة الرئيس "بايدن" بخصوص هدنة غزة، عارضاً دعمه في حال تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف.

وأوضح: "أذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش الحكومة".