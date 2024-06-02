بالفيديو حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بطائرات مسيرة على تجمع عسكري "إسرائيلي" في الجولان المحتل

الساعة 09:20 ص|02 يونيو 2024
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم الأحد 2 يونيو 2024، أن مقالتيه نفذوا هجوماً جوياً بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت تجمعاً عسكرياً في الجولان المحتل.

وقال حزب الله في بيان عسكري صدر عنه: "نفذنا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن بالجولان المحتل".

ولم يتحدث الحزب عن وقوع إصابات بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم المُنفذ.

 

كلمات دلالية

طوفان الأقصى حزب الله لبنان