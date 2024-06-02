بالفيديو حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بطائرات مسيرة على تجمع عسكري "إسرائيلي" في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله اللبناني صباح اليوم الأحد 2 يونيو 2024، أن مقالتيه نفذوا هجوماً جوياً بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت تجمعاً عسكرياً في الجولان المحتل.

وقال حزب الله في بيان عسكري صدر عنه: "نفذنا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن بالجولان المحتل".

ولم يتحدث الحزب عن وقوع إصابات بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم المُنفذ.