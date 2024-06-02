مدير مستشفى كمال عدوان: انتشلنا أكثر من 120 شهيداً من الشوارع والبنايات المدمرة شمال القطاع

فلسطين اليوم

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، اليوم الأحد 2 يونيو 2024، أن الطواقم المختصة انتشلت أكثر من 120 شهيداً من الشوارع والبنايات المدمرة شمال قطاع غزة، في ظل استمرار المجازة اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 36379 شهيدا و82407 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.