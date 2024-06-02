بالفيديو الاحتلال يعتقل 5 شبان من غزة في رام الله

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 2 يونيو 2024، عدة شبان من أهالي قطاع غزة، غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقال قوات الاحتلال 5 شبان من أهالي قطاع غزة في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

ويشهد قطاع غزة حرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد بينهم أطفال وشيوخ ونساء، وتدمير للمباني والبنية التحتية.