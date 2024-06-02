طقس فلسطين.. أجواء حارة وجافة وارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 2 يونيو 2024، أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافّة لذا الجو صافٍ بوجهٍ عام وشديد الحرارة وجاف ومغبرًا أحيانًا، إذ يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شرفية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد عبر صفحتها الإلكترونية، أنه في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.