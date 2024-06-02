سلطات الاحتلال تهدم منزلا في الولجة غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت منطقة عين جويزة في القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن غسان محمود الأطرش والذي تبلغ مساحته حوالي 120 مترا مربعا.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد التضييق على المواطنين من خلال هدم منازلهم بذرائع واهية لإجبارهم على ترك القرية.

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