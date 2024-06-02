الاحتلال يقتحم عدة مناطق بالضفة ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين.

ودهمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، واعتقلت الشاب أحمد فتحي قط بعد مداهمة منزله.

وفي الخليل، اعقتلت قوات الاحتلال الشاب مؤيد عقل خضيرات بعد اقتحام منزله بمدينة الظاهرية جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله بالضفة الغربية، وسيّرت دوريات في شوارعها.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من أهالي قطاع غزة بعد اقتحام بناية سكنية في بلدة بيتونيا، وهم: جميل نائل جحا، ماهر نائل جحا، صالح وائل جحا، صلاح وائل جحا، وائل صلاح جحا.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب المدينة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة، واعتقلت والد الشهيد أمجد خليلية بعد اقتحام منزله في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، قرية جلبون شمال شرق جنين وبلدة سيلة الظهر وقرية العطارة جنوب جنين، ونصبت حواجز طيارة وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم.