شرطة نيويورك تقمع تظاهرة مناصرة لفلسطين

فلسطين اليوم

قمعت شرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية متظاهرين مناصرين لفلسطين أمام متحف بروكلين.

وأوقفت شرطة نيويورك 22 شخصا على الأقل بعد أن اعتصم محتجون مؤيدون للفلسطينيين أمام متحف بروكلين، واتهمت بعضهم بارتكاب مخالفات.

وتدفق مئات المتظاهرين إلى المتحف الفني، مرددين شعارات وحاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين، مثل "فلسطين حرة، انسحب من الإبادة الجماعية" رفعوها فوق أعمدة واجهة المتحف الستة المميزة.

وتنظّم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ العدوان الاسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وهزت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين الجامعات الأميركية في نيسان/إبريل الماضي، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة واعتقال عشرات الأشخاص.

وبدأت التظاهرات في جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتشرت في أنحاء البلاد وكذلك إلى أوروبا ومناطق أخرى.