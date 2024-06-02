شهداء وإصابات في قصف مكثف على غزة ورفح

فلسطين اليوم

في اليوم الـ240 للعدوان، يواصل جيش الاحتلال مجازره الدموية مخلفا عشرات الشهداء والإصابات والمفقودين ودمارا واسعا في قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الأحد في قصف بطائرات الاحتلال والمدفعية الاسرائيلية، تركز على مدينتي غزة ورفح.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا بمنطقة ساحة الشوا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت أخرى منزلاً لعائلة خليفة بالبلدة القديمة، وطال قصف مدفعي محيط الكلية الجامعية بحي الصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية حي البرازيل جنوبي المدينة، ما تسبب في اصابة مواطنين وتدمير عدة منازل.

وفي وقت سابق، طال قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون، وبلدة المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات

في غضون ذلك، أطلق الاحتلال قنابل دخانية وصوتية بالتزامن مع قصف مدفعي غرب مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36.379، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 82.407 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة الى ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 95 مواطنا، وإصابة 350 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.