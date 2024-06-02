المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفاً حيوياً في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها هدفاً حيوياً، فجر اليوم، في "إيلات"، المقامة على مدينة أم الرشراش، بالطائرات المسيرة.

وكانت المقاومة قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، استهدافها أيضاً، هدفاً حيوياً في "إيلات". وأوضحت وقتها أنّ العملية تمت بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدةً أنّها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ومتوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

وفي الأسبوع الذي سبقه، أعلنت المقاومة في العراق، استهداف ميناء حيفا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الطائرات المسيرة.