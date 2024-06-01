حزب الله يستهدف "حانيتا" بصلية صاروخية.. وينفذ عدة عمليات رداً على اعتداءات الاحتلال على لبنان

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها مستوطنة "حانيتا"، شمالي فلسطين المحتلة، ‏بصلية صاروخية، مشيرةً إلى أنّ العملية جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال التي طالت بلدتي عدلون وصديقين الجنوبيتين، وأدت إلى استشهاد امرأة مدنية ‏وإصابة آخرين.

وأعلنت المقاومة استهدفها ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة، التي حقّقت إصابة مباشرة وأدت إلى تدمير تلك التجهيزات.

وبالأسلحة الصاروخية، استهدف مجاهدو المقاومة مرابض ‏مدفعية الاحتلال وانتشاراً لجنوده في "خربة ماعر"، محققين إصابات مباشرة.

ونشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة مشاهد توثق عمليتها في 26 أيار/مايو الماضي، والتي استهدفت خلالها دبابة "ميركافا 4" في محيط موقع زبدين العسكري الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.