حزب الله يستهدف "حانيتا" بصلية صاروخية.. وينفذ عدة عمليات رداً على اعتداءات الاحتلال على لبنان
أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها مستوطنة "حانيتا"، شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية، مشيرةً إلى أنّ العملية جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال التي طالت بلدتي عدلون وصديقين الجنوبيتين، وأدت إلى استشهاد امرأة مدنية وإصابة آخرين.
وأعلنت المقاومة استهدفها التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المرج العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة، التي حقّقت إصابة مباشرة وأدت إلى تدمير تلك التجهيزات.
وبالأسلحة الصاروخية، استهدف مجاهدو المقاومة مرابض مدفعية الاحتلال وانتشاراً لجنوده في "خربة ماعر"، محققين إصابات مباشرة.
ونشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة مشاهد توثق عمليتها في 26 أيار/مايو الماضي، والتي استهدفت خلالها دبابة "ميركافا 4" في محيط موقع زبدين العسكري الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.