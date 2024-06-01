إعلام إسرائيلي: عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بقبول اقتراح بايدن.. "ممنوع خسارة هذه اللحظة"

فلسطين اليوم

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت، من وصفتهم بـ"المتطرفين" في الحكومة، بأنّهم "يريدون أن تستمر الحكومة إلى الأبد"، كما أنّهم "مستعدون للتضحية بالأسرى"، وفقاً للقناة الـ"12" الإسرائيلية.

وعلّق ذوو الأسرى على المقترح، الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن غزة، مؤكّدين، في بيان، أنّه "ممنوع خسارة هذه اللحظة"، ودعوا الجمهور إلى "دعم الصفقة".

وأشار البيان إلى أنّ خطاب بايدن "أعطى لأوّل مرة أملاً حقيقياً"، لافتاً إلى أنّ الرئيس الأميركي ألقى خطاباً أمس (الجمعة) لأنّه يعرف أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "يمكن أن يحبط هذه الصفقة أيضاً".

وطالب البيان نتنياهو بـ"الخروج إلى الجمهور وإعلان قبوله الصفقة"، مشيراً إلى وجود جهات في الحكومة "تريد حرباً أبدية".