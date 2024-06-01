الصحة العالمية تعتمد مشروع قرارٍ لدعم مشاركة فلسطين في المنظمة والأمم المتحدة

فلسطين اليوم

اعتمدت منظمة الصحة العالمية خلال أعمال الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة في جنيف، مشروع قرار "مواءمة مشاركة فلسطين في منظمة الصحة العالمية مع مشاركتها في الأمم المتحدة" بأغلبية 101 صوت.

المشروع يتضمن منح فلسطين في جمعية الصحة العالمية حق الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب تسلسل الحروف الأبجدية، وحق التسجيل في قائمة المتكلمين في إطار بنود جدول الأعمال غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط حسب ترتيب إبدائها لرغبتها في تناول الكلمة، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.

ويشمل المشروع حق فلسطين في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها وتقديم تعليلات للتصويت باسم الدول الأعضاء والرد فيما يتعلق بموقف في مجموعة ما.

وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد أبو رمضان قال إن مشروع القرار يمثلُ انتصاراً لفلسطين، ودعماً للمنظومة الصحية الفلسطينية، التي تتعرض لأبشع أشكال العدوان المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشكر وزير الصحة منظمة الصحة العالمية بمديرها العام والمدير الإقليمي ومدير مكتبها في فلسطين، وكافة الدول المصوتة لصالح مشروع القرار، مشيداً بالدعم الدولي ومساندة فلسطين في توفير الدعم الصحي بمختلف أشكاله لأبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل على فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الوزير أبو رمضان أن آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف المدنيين العزل والعاملٍين في مجال القطاع الصحي الإنساني، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 500 كادر صحي، إضافة إلى استهداف عاملين صحيين في مؤسسات ومنظمات صحية دولية.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية في جنيف في الـ 27 من أيار وحتى الأول من حزيران، تحت عنوان “الجميع من أجل الصحة والصحة من أجل الجميع”.