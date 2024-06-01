الاحتلال يطرد المزراعين من أراضيهم ويحرق 100 دونم في بيت أمر

فلسطين اليوم

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين من أراضيهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وتسببت بإحراق مساحات واسعة من أراضيهم المزروعة بالأشجار والعنب واللوزيات.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال طردت المزارعين من أراضيهم، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما تسبب بنشوب الحرائق في مئات الدونمات في خلة الكتلة، وخربة القط، وواد الوهادين، المزروعة بالزيتون واللوزيات والعنب، إضافة إلى عدد من البيوت البلاستيكية المزروعة، وأدوات ومعدات زراعية.

وتعود هذا الأراضي إلى عائلتي الصليبي، وعوض، إذ تقدر الخسائر المادية بحسب الأهالي بأكثر من مليون ونصف شيقل، لا سيما أن المزارعين في بداية العام الزراعي وموسم انتظار المحصول.