الاحتلال يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان بينها بلدة صديقين بغارة جوية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وشنت الطائرات والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدات القنطرة، ويارين، وحومين الفوقا، وجبشيت، ومركبا، وحاروف وصريفا، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي العديسة والخيام تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء جنوب لبنان.