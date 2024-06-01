بلجيكا تدين محاولات إسرائيل تصنيف (الأونروا) "منظمة إرهابية"

فلسطين اليوم

أدانت بلجيكا، محاولات إسرائيل الرامية إلى تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، اليوم السبت، إن بلجيكا تدين محاولات الكنيست تصنيف (الأونروا) "منظمة إرهابية"، ورفع الحصانة عن موظفيها.

وشددت لحبيب على أن أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، صدّقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة (الأونروا).