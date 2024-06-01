سرايا القدس تفجر آلية عسكرية وتدك جنود الاحتلال بقذائف الهاون في رفح

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها فجرت آلية صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح.

كما أعلنت سرايا القدس، دكَّ مجاهديها بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة جنوب مخيم يبنا على الحدود الفلسطينية المصرية برفح.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة.