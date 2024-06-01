سرايا القدس تفجر آلية عسكرية وتدك جنود الاحتلال بقذائف الهاون في رفح

الساعة 05:57 م|01 يونيو 2024

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها فجرت آلية صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح.

كما أعلنت سرايا القدس، دكَّ مجاهديها بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة جنوب مخيم يبنا على الحدود الفلسطينية المصرية برفح.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة.