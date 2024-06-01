سرايا القدس تعلن قصف جنود العدو بقذائف الهاون واستهداف إحدى آلياته شرق رفح

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت1/6/2024م، عن تنفيذ عدد من العمليات الجهادية في محور التوغل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا في بلاغات عسكرية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" دكَّ مجاهدونا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب مخيم يبنا على الحدود الفلسطينية المصرية برفح".

وأضافت :" فجرنا آلية صهيونية بعبوة "برميلية" شديدة الانفجار في محور التقدم بمحيط منطقة أم رائد شرق رفح".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد "أبو حمزة" الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في كلمة مصورة أن المقاومة ما زالت بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه، وأن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية في قطاع غزة، لا تزال تواصل معركة الدفاع عن ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة محاور التقدم باستهداف وقصف وقنص جنود العدو الاسرائيلي وتدمير آلياته العسكرية على امتداد ساحة المواجهة.